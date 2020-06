Anti-Rassismus: Rendi-Wagner für Sicherheitsmaßnahmen bei Demos

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner spricht sich "in Coronazeiten für gewisse Sicherheitsmaßnahmen" bei Demonstrationen aus. Das demokratische Grundrecht der Demonstrationsfreiheit müsse mit notwendigen gesundheitspolitischen Maßnahmen in Einklang gebracht werden, sagte Rendi-Wagner am Samstag in Wien am Rande einer Pressekonferenz.