Coronavirus: Deutschland hebt Reisewarnung für 31 Länder auf

Aufgehoben werden soll die Reisewarnung für die 26 anderen EU-Länder, das gerade aus der EU ausgetretene Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein.

Verzögerungen möglich

Für einzelne der 31 Länder wird sich der Schritt möglicherweise aber noch verzögern. Für Staaten, in denen am 15. Juni noch „großflächige Ausgangsbeschränkungen“ oder Einreiseverbote gelten, soll die Reisewarnung zunächst bestehen bleiben. Das könnte nach jetzigem Stand Norwegen und das Urlaubsland Nummer eins der Deutschen betreffen: Spanien.

Statt der Reisewarnungen sollen zu jedem Land "die besten verfügbaren Informationen in unseren Reisehinweisen zur Verfügung" stehen, wie Maas erklärte. Ab dem 15. Juni würden die Hinweise täglich bei Bedarf angepasst.

Maas hatte am 17. März wegen der Corona-Pandemie pauschal vor touristischen Reisen in alle rund 200 Länder der Welt gewarnt - ein beispielloser Schritt. Bisher wurden Reisewarnungen nur bei einer Gefahr für Leib und Leben vor allem in Kriegsgebieten wie Syrien oder Afghanistan verhängt.