Corona-Ampel wird immer röter + Wien berät wieder über weiteres Vorgehen

Die italienische Regierung will die Corona-Restriktionen für Reisende aus dem Ausland lockern. Ausländer aus Staaten, in denen andere Impfvorschriften gelten als in Italien, haben Zugang zu Hotels, Restaurants und Einrichtungen wie etwa Kinos, für die die 2G-Regel gilt, auch wenn sie nicht geimpft und nur negativ getestet sind, beschloss der Ministerrat am Mittwoch.

In Kärnten sind mit Stand Mittwoch 131 Schulklassen wegen Corona-Infektionen geschlossen gewesen. Das erklärte der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Mittwoch in einer Videokonferenz.

Der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried pochte indes in einer Aussendung am Mittwoch darauf, dass Tests "weiterhin notwendig" seien. Sie sollten deshalb "weiter kostenfrei sein - für die persönliche und die gesellschaftliche Sicherheit", so Leichtfried.

Damit beurteilt Georg Dornauer die aktuelle Lage ähnlich wie sein Landsmann, der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Der hatte sich bereits am Wochenende für ein Ende der breiten Corona-Testung und ein Aus für die Gratis-Tests ausgesprochen. Tests sollen nur noch so lange kostenlos sein, wie sie für gewisse Zutritte notwendig sind, so der schwarze Landeschef. Eine Kostenpflicht könne er sich ab dem 15. März vorstellen, also dem Datum, ab dem die Impfpflicht auch kontrolliert werden soll.

Vermehrter Andrang hat in den vergangenen Tagen vor der behördlichen PCR-Teststraße in Zwettl zu teils langen Wartezeiten geführt. Ab (dem morgigen) Donnerstag soll eine zusätzliche Walk-in-Station in der Waldviertler Bezirksstadt für eine Entspannung der Situation sorgen, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch mit. Angesiedelt sein wird der neue Walk-in-Standort bei der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof. Ergänzt wird damit das Netz von bisher 25 behördlichen Teststraßen im Bundesland. Die bestehende Drive-in-Station in Zwettl sei als Sofortmaßnahme bereits "personell verstärkt" worden, hoben die Landespolitiker hervor. Außerdem sei das Verkehrsleitsystem "an die erhöhte Frequenz angepasst und verbessert" worden.

Das Oberste Verwaltungsgericht Tschechiens hat am Mittwoch die Anordnung des Gesundheitsministeriums aufgehoben, die den Eintritt in die Gastronomie und in Hotels nur Personen mit vollständiger Impfung oder Genesenen erlaubte. Das Urteil werde aber erst in einer Woche rechtskräftig, damit die Regierung Zeit habe, entsprechend zu reagieren. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit Worten, das Gesundheitsministerium könne diese Beschränkungen nicht auf Grund des geltendem Pandemiegesetzes beschließen. Dies wäre nur auf Grund eines anderen Gesetzes denkbar, des Gesetzes über den Schutz der öffentlichen Gesundheit, und zwar nur gegen jene Personen, bei denen Infektionsverdacht besteht, nicht automatisch gegen alle. Außerdem könnte es diese Beschränkung nur während der Zeit eines Notstandes geben, allerdings gilt in Tschechien seit mehreren Wochen kein Notstand mehr.

