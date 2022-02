"Zurück zur Normalität": Maskenpflicht an Schulen fällt teilweise

Folgende Schritte sollen bereits jetzt, nach Abstimmung mit Gecko gesetzt werden:

fällt die Maskenpflicht im Turnunterricht (Bewegung und Sport) für alle Altersgruppen. Weiterhin soll der Turnunterricht möglichst draußen stattfinden, allerdings ist das nur eine Empfehlung. Ab dem 14. Februar müssen Volksschüler am Sitzplatz keinen Mundnasenschutz mehr tragen.

Testen am Ende der Ferien

Bis 28. Februar gilt noch die Sicherheitsphase in den Schulen. Ein Ende der Testpflicht stehe derzeit nicht zur Diskussion, sagte Polaschek.

Im Gegenteil: Um die Sicherheit an Schulen weiter zu erhöhen, bekommen die Schüler in den Semesterferien zwei Antigentests mit. Diese sollen sie vor dem Schulbeginn verwenden, um nicht infiziert in die Schule zurückzukehren.