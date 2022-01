Kommen weitere Lockerungen? Schulmaßnahmen werden geprüft

Mit der Ankündigung von Lockerungen bei der Sperrstunde und der 2-G-Regelung hat die Regierung am Wochenende auch Änderungen bei den Maßnahmen an den Schulen angekündigt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) deutete dabei Schritte etwa bei der Maskenpflicht bzw. beim Sport-Unterricht an.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) werde sich zur Schule diese Woche zu Wort melden, hieß es auf der Pressekonferenz am Samstag.

Derzeit seien die konkreten Maßnahmen aber noch "in Abstimmung mit den Expertinnen und Experten von Gecko", hieß es am Montag aus dem Bildungsministerium auf APA-Anfrage.

Was derzeit an den Schulen gilt

Derzeit gilt an den Schulen eine sogenannte Sicherheitsphase - befristet sind die darin enthaltenen Regelungen bis 27. Februar, also dem Ende der letzten Semesterferien-Staffel.