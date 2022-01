Corona-Maßnahmen: Was ab Februar gilt und wer betroffen ist

Gibt es Änderungen in den Schulen und am Arbeitsplatz?

Derzeit wird an den Schulen dreimal pro Woche getestet und in den Klassen gilt Maskenpflicht. Aktuell scheinen Lockerungen angedacht, Details sollen aber erst kommende Woche mitgeteilt werden. Am Arbeitsplatz gilt weiterhin 3-G. Da das PCR-Testsystem in einigen Bundesländern am Limit steht, reichen wieder die mittels QR-Code hochgeladenen Antigen-Wohnzimmertests für die 3-G-Regel.

Was hat die kürzere Geltungsdauer mit Saisonkarten von Skigebieten zu tun?

Laut dem Systemanbieter Skidata könnten am 1. Februar bis zu 270.000 in Österreich registrierte Skipässe tatsächlich von der Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Grünen Passes betroffen sein. Wer eine Saisonkarte hat und noch nicht den dritten Stich, sollte sich sicherheitshalber noch einmal registrieren lassen.