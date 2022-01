Eine Woche vor Corona-Impfpflicht noch 17 Prozent ungeimpft

Dementsprechend sieht auch die regionale Verteilung nach Gemeinden aus: vergleichsweise gering ist die Durchimpfung im Innviertel sowie in Oberkärnten und Osttirol. Allerdings gibt es auch regionale Ausreißer: So sind in Dienten am Hochkönig fast 92 Prozent der Erwachsenen geimpft - um 14 Prozentpunkte mehr als im Salzburger Durchschnitt, Galtür liegt mit 90 Prozent um zehn Prozentpunkte über dem Tiroler Landeswert, Gurk (87 Prozent) um neun Prozentpunkte über Kärnten. In Wien liegt die Donaustadt mit 85 Prozent deutlich über dem Landesschnitt.

Höchste Durchimpfung in Andlersdorf/NÖ

Am höchsten ist die Durchimpfung der Erwachsenen in Andlersdorf in Niederösterreich (97 Prozent). Den niedrigsten Wert weist Jungholz in Tirol (45 Prozent) auf, das wegen seiner Position als (nur über Bayern erreichbare) Exklave aber nicht mit dem Rest Österreichs vergleichbar ist. Somit trägt die rote Laterne weiterhin die Oberkärntner Gemeinde Stall, wo genau die Hälfte der Erwachsenen über ein gültiges Impfzertifikat verfügt.