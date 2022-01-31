Korona: Şubat ayından itibaren uygulanacak olan tedbirler

Korona Virüs tedbirleri: Şubat ayından itibaren uygulanacak olan tedbirler ve kapsadığı kişiler.

İki kez aşılanmış olan 320.000 kişi neden aşı geçerliliklerini kaybedecekler ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne gibi değişiklikler olacak?

Hala yüksek olan yeni vaka sayılarına rağmen, hükümet Şubat ayında tedbirleri gevşetme kararı aldı. Buna rağmen bazı bölgelerde yarından itibaren tedbirler keskinleşecek. Gelecek değişikliklerle ilgili en önemli sorular ve cevaplar:

Salı gününden itibaren yaklaşık 320.000 Avusturyalının aşı sertifikası (Grüner Pass) neden geçersiz olacak?

1 Şubat 2022 tarihinden itibaren Avusturya'da aşı sertifikalarının (yeşil pasaport) geçerlilik süresi değişecektir. İlk aşı serisi (iki doz aşı veya iyileşme ve bir doz aşı) sadece 180 gün, yani altı ay boyunca geçerli olacaktır. Daha önce aşı sertifikası, ikinci dozdan sonra dokuz ay boyunca geçerliydi.

Değişiklik üçüncü doz aşı için de geçerli mi?

3. doz aşının ardından aşı sertifikası (üç doz aşı veya iyileşme ve iki doz aşı) hala 270 gün boyunca geçerlidir. Ayrıca 18 yaş altı kişiler de bu değişiklikten hariç tutulacak ve aşı sertifikaları 210 gün yani yedi ay geçerli olacak. Avusturya'ya girişte de aşı sertifikalarının veya belgelerinin geçerlilik süresi 270 gün olarak kalacak.

Değişikliğin kapsayan kişilere etkileri nelerdir?

Yarından itibaren üçüncü aşılarını zamanında yaptırmayanların geçerli 2G kanıt belgesi olmayacak. 2G kanıt belgesi şu anda birçok alanda zorunludur. Fakat yakında tedbirlerin gevşetilmesiyle 2G kuralı geçersiz hale gelecektir.

Şubat ayında ticaret, turizm ve gastronomi alanında neler değişecek?

5 Şubat'tan itibaren sokağa çıkma yasağı gece yarısına geri alınacak. Bu aynı zamanda kültür veya spor etkinlikleri için de geçerli olacak. Etkinlik kapasitesi 25 kişiden 50 kişiye çıkarılacak. Sonraki adımlarda ise birçok alanda 2G kuralının düşmesi bekleniyor. 12 Şubat'tan itibaren alışveriş alanlarında da 2G zorunluluğu kaldırılacak. Fakat FFP2 maske takma zorunluluğu her alanda devam edecektir.

19 Şubat'tan itibaren gastronomi ve turizm alanlarında 3G kanıt belgesi yeterli olacak. Aşılanmamış veya iyileşmemiş ve on iki yaşından büyük herkesin tercihen bir PCR testine ihtiyacı olacak (Bu yeme-içme alanında 48 saat geçerli olacak). Bu yok ise, 24 saat geçerli olan bir antijen testi de yeterli olacaktır.

Okullarda ve işyerlerinde değişiklikler var mı?

Okullarda şu anda haftada üç kez test yapılıyor ve derslerde maske takmak zorunlu. Buradakı kuralların da gevşetilmesi düşünülüyor, ancak ayrıntılar önümüzdeki haftaya açıklanacak. İşyerlerinde 3G kuralı hala geçerlidir. Bazı eyaletlerde PCR test alanlarında büyük yoğunluk olduğu için, bu eyaletlerde QR kodu ile yüklenen antijen testleri yine 3G kuralı için geçerli kılınacak.