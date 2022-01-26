Aşılanmamışlar için karantina önümüzdeki Pazartesi sona eriyor

Başbakan Karl Nehammer Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'ndan önce açıkladı: "Aşılanmamışlar için karantina önümüzdeki Pazartesi sona erecek."

Sebep: Yoğun bakım ve hastane yatağı doluluk oranı sabit. Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein'a göre test rejimi yürürlükte kalacak. "Normal koğuşlarda ve yoğun bakım ünitelerinde durum şimdilik hafifledi, çünkü Omikron hastane kapasiteleri üzerinde korkulan etkiyi yaratmıyor."

Yeşil Pasaporta sınır

Perakendede 2G kuralı geçerliliğini koruyor. Mückstein'a göre, Yeşil Pasaport çift asılanmışlar için 6 aylık bir süre ile sınırlı olacak. Üç kez aşı yaptıranlar için 9 aylık süre sınırı uygulanacak.

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