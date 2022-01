Der Lockdown für Ungeimpfte ist Geschichte

Der "Lockdown für Ungeimpfte" ist vorbei. Ab heute können sich Personen, die auf ein Vakzin verzichtet haben, wieder frei bewegen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Praktisch sind die Auswirkungen gering, da 2-G in weiten Teilen des öffentlichen Lebens weiter gilt. So sind für Ungeimpfte weiter Besuche von Veranstaltungen, Lokalen oder Geschäften, in denen es nicht um den täglichen Bedarf geht, untersagt.

Was Leute ohne Impfung nun wieder tun dürfen, ist, sich auch ohne triftigen Grund im Freien zu bewegen sowie Freunde besuchen. Bisher galt ja, dass die Betroffenen nur zu gewissen Zwecken außer Haus durften, etwa wenn sie zur Arbeit gingen, Lebensmittel oder Medikamente kauften, Sport betrieben oder spazieren gingen.

Im Februar stehen aber weitere Lockerungen bevor, allerdings gilt dann auch die Impfpflicht. Erfahren Sie mehr hier: