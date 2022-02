Ein Impfpflicht-Gegner verlässt Österreich: "Leid vom Psycho-Terror"

Die Schuld

In den letzten drei, vier Monaten sei die Entscheidung, Österreich zu verlassen, in ihm gereift. "Seit der 2-G-Einführung ist es meiner Meinung nach zu einer Gesellschaftsspaltung gekommen. Wir, die Ungeimpften, sind quasi zu Schuldigen für alles erklärt worden - von der Politik, von den Medien, von einigen Freunden", erklärt der auf der Bank eines in der Nähe seiner Wohnung gelegenen Parks. Er könne sich nicht frei bewegen, verspüre aber auch keine Lust mehr, unter die Leute zu gehen. Was sich in der Gesellschaft abspiele, gefalle ihm nicht.

"Dass es so schnell geht, die Leute zu spalten, gegeneinander aufzuhetzen ...", wundert sich der selbständige Softwareentwickler, der seine laufenden Projekte auf Eis gelegt hat. Die ständigen Schuldvorwürfe von allen Seiten hätten bei ihm einen derartigen psychischen Druck aufgebaut, dass er nicht mehr arbeiten konnte.

Schuld. Im Laufe des Gesprächs greift er immer wieder auf diesen Begriff zurück. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir Ungeimpfte tatsächlich an allem schuld sind. Denn ich möchte erinnern, dass wir kein Gesetz gebrochen haben, eigentlich hatten wir nur eine freie Wahl", sagt Eldar S. und greift zum wiederholten Male zur Zigarettenschachtel am Parktisch. Nach einer kurzen Pause räumt er ein: "Vielleicht sind wir dumm gewesen, vielleicht haben wir wirklich alles nicht verstanden. Das war der einzige Fehler, den man uns quasi vorwerfen kann". Dafür werden sie nun bestraft, glaubt er. Und klagt an: "Meiner Meinung nach werden wir diskriminiert".