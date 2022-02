Wieder Corona-positiv: Sammer muss zurück in die Olympia-Quarantäne

Bob-Anschieber Markus Sammer hat sich die Olympischen Winterspiele in Peking mit Sicherheit anders vorgestellt. Nachdem der Tiroler nach seiner Ankunft in China positiv auf Corona getestet und in Quarantäne geschickt worden war, kam am Dienstag die Info vom Österreichischen Olympische Komitee (ÖOC), dass Sammer das Quarantänehotel verlassen dürfe.