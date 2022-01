Seit drei Tagen eingesperrt: So erlebt Bobfahrer Sammer die Quarantäne

"Mir geht es gut", versichert der besonnene Kraftprotz, der seit drei Tagen das Zimmer nicht verlassen darf. Für seine Teamkollegen, die Familie und die ÖOC-Verantwortlichen ist es schwierig, Kontakt zu Markus Sammer aufzunehmen, denn das Internet bricht immer wieder zusammen.

So viel konnte er dann aber doch der Außenwelt übermitteln. Sammer, der bereits Anfang Jänner positiv auf das Coronavirus getestet worden war, rechnet damit, dass er die Quarantäne-Unterkunft in den kommenden Tagen verlassen kann. Der erste Trainingslauf im Zweierbob ist für 7.Februar angesetzt, da möchte er wieder im Bob sitzen."Das ist in Stein gemeißelt!“ Voraussetzung dafür sind zwei negative Tests in Folge.