Ungeimpfte wieder in die Restaurants?

CONTRA

Vor gut 30 Jahren hat es in Österreich einen Politiker namens Fred Sinowatz gegeben, dessen Einschätzung heute aktueller scheint denn je: Es ist alles sehr kompliziert.

Vor allem, wenn es darum geht, welche Corona-Regeln gerade gelten, auslaufen, neu eingeführt werden. Für Otto Normalverbraucher – der neben diversen Gecko-Verlautbarungen noch andere Sorgen hat – ist es einer Meisterleistung, stets den Status quo parat zu haben.

Neu ist seit diesem Monat also die Impfpflicht. Für all jene, die nicht daran denken, sich an selbige zu halten, wird es selbstverständlich ein Hintertürl in die warme Gaststube geben. Das Zauberwort lautet 3-G. Sprich, wer ab 19. Februar ins Wirtshaus oder Hotel will, aber keinen 2-G-Nachweis hat, bringt einfach einen negativen Corona-Test und „passt schon“. Eine typisch österreichische Lösung. Mit Signalwirkung. Der Anreiz, sich vielleicht doch noch impfen zu lassen, ist damit um eine Facette ärmer.

Es wäre nicht Österreich, würde es parallel zu den Erleichterungen nicht auch Verschärfungen geben. Die Gültigkeit des Grünen Passes wird von 9 auf 6 Monate verkürzt. Touristen mit einem damit abgelaufenen Impfzertifikat dürfen einreisen, aber sonst nichts. Sie müssen vor den Hotels und Lokalen warten, bis der 19. Februar und die 3-G-Regel kommt. Bleibt die Frage, welcher Urlauber das versteht, zumal in den meisten Herkunftsmärkten eine neunmonatige Gültigkeit des Impfzertifikats Standard ist. Österreich ist mit seinem Hin- und Her im Alpenbogen jedenfalls ziemlich einzigartig.

Die Schweizer und Südtiroler halten stoisch an ihren Corona-Regeln fest – bis zum Ende der Saison. Bei uns ist alles kompliziert. Dass heuer ein Komplexitätsforscher in Österreich Wissenschafter des Jahres wurde, ist kein Wunder.

Simone Hoepke ist stv. Leiterin des Wirtschaftsressorts.