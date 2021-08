Beschränkungen für Ungeimpfte für Mückstein "denkbar"

Die Zahlen zeigen es und das nationale Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte es am Dienstag: Die Schweiz steht am Beginn einer vierten Welle. Die Trendwende hat Anfang August eingesetzt. Die Zahlen zeigen einen klaren Trend: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem BAG am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 3.150 neue Ansteckungen gemeldet worden. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch 1.910 neue Fälle. Damit liegt der Sieben-Tage-Schnitt bei 2.019 Ansteckungen. Das sind 85 Prozent mehr als noch vor einer Woche. "Seit Juli haben sich die Spitaleinweisungen verzehnfacht", berichtete ein BAG-Sprecher. Rund ein Viertel der PCR-Tests waren heute positiv. So hohe Zahlen verzeichnete die Schweiz zuletzt im vergangenen Jahr während der zweiten Welle, welche Schließungen und viele Corona-Maßnahmen zur Folge hatte.