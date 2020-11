Aschbacher: Arbeitslose als Contact-Tracer; Corona-Patienten im Schnitt 12,6 Tage auf Intensivstationen

Die italienische Regierung hat in der Nacht auf Samstag ein Hilfspaket für jene Berufsgruppen und Wirtschaftssektoren verabschiedet, die besonders stark von einem am Freitag in Kraft getretenen Teil-Lockdown in mehreren Regionen betroffen sind. Die Maßnahmen stützen vor allem die Gastronomie, die Kultur und den Tourismus. Nachdem die Regierung vor neun Tagen bereits Stützungsmaßnahmen in der Größenordnung von fünf Milliarden Euro gewährt hatte, enthält das neue Paket Hilfen in einem Volumen von zwei Milliarden Euro. Davon sollen unter anderem Museen profitieren. In dem Samstagfrüh verabschiedeten Regierungsdekret sind alle Berufsgruppen aufgelistet, die Zugang zu den Hilfen erhalten. Die Regierung versprach, dass die Gelder rasch ausgeschüttet werden.

Für die 60 Millionen Italiener ist am Freitagabend eine nächtliche Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in Kraft getreten. Für den Weg zur Arbeit oder aus medizinischen Gründen sind Ausnahmen erlaubt. Im ganzen Land sind die Museen zu. Höhere Schulen und Universitäten müssen auf Online-Unterricht umstellen. In vier Regionen - Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien - die als Gebiete mit hoher Risikogefahr eingestuft wurden, sind alle Geschäfte geschlossen, mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken.