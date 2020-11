"Covid hat alles verzögert": Die Pandemie und Migration nach Europa

Zwar ist laut Frouws die Route von Libyen nach Italien heuer stärker bereist gewesen als im vergangenen Jahr, was vor allem mit der steigenden Zahl tunesischer Migranten zu tun hat. Aber "auf allen Routen gab es einen großen Rückgang an Menschen aus den Ländern südlich der Sahara, die in Europa angekommen sind".

Der Grund war nicht das Coronavirus selbst. "Ich habe keine Angst vor Covid-19 in Europa", sagt der Senegalese Badji und bring damit zum Ausdruck, was etliche Menschen in Afrika empfinden: Es gibt viel größere Probleme als das Virus, von Armut, mangelnden Jobs und Hunger bis hin zu Konflikten und Krankheiten wie Malaria. Der Rückgang der Migration lag eher daran, dass die Pandemie das Reisen schlagartig erschwerte.

Mit den ersten Fällen von Sars-CoV-2 machten die meisten Staaten Afrikas in Windeseile zu; der internationale Flugverkehr wurde eingestellt, Grenzen geschlossen, die Bewegung innerhalb der Länder beschränkt und nächtliche Ausgangssperren verhängt.

Die wirtschaftlichen Folgen trafen die Migranten womöglich noch härter. Wie Badji verloren Millionen Menschen ihre Jobs. Der 33-Jährige fährt Motorrad-Taxi, doch die Behörden in seiner Heimat stoppten das Geschäft zeitweise, um das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus zu verringern, wie er erklärt. Vor allem die Menschen in der informellen Wirtschaft, ohne jegliche Absicherung, haben gelitten. Wegen der Pandemie wird Afrikas Wirtschaft 2020 laut der Weltbank um 3,3 Prozent schrumpfen - die erste Rezession seit 25 Jahren.

Und was passiert, wenn sich nach der Corona-Unterbrechung der Staub endlich legt? "Für Nigerianer erwarte ich eine riesige Bewegung von Menschen, denn die Pandemie hat in Nigeria so viel Leid und Armut verursacht", sagt Roland Nwoha, der bei der Organisation Idai Renaissance in Benin City die Reintegration von Rückkehrern unterstützt. Frouws glaubt, "der Bedarf oder der Wunsch von Menschen auszuwandern wird nur wachsen, aber die Optionen auszuwandern werden womöglich schrumpfen".