30.000 PCR-Tests täglich : "Nicht mehr viel Luft nach oben"

Deutschland ändert seine Teststrategie: Angesichts begrenzter Ressourcen sollen jetzt in erster Linie Patienten mit schweren Symptomen getestet werden (z. B. Bronchitis, Lungenentzündung, Atemnot, Fieber). Bei leichten Symptomen nur z. B. Risikogruppen oder Personen in Gebieten mit erhöhter 7-Tage-Inzidenz (mehr als 35/100.000 – damit wäre ganz Österreich erfasst). Symptomfreie Personen sollen nur in Ausnahmefällen einer PCR-Testung unterzogen werden, etwa enge Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle. Damit sollen die am Limit arbeitenden medizinischen Labore in Deutschland entlastet werden.