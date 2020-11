Nach Covid-19: Doch Hoffnung auf längerfristige und starke Immunabwehr?

Manche Forscher sehen diese Ergebnisse als den bisher deutlichsten Hinweis darauf, dass Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung doch einen anhaltenden Schutz vor einer neuerlichen Infektion haben könnten: Immunologen haben in einer US-Studie zwar auch einen deutlichen Abfall von Antikörpern, Abwehrstoffen, innerhalb von sechs Monaten, nachgewiesen - was bisher zu der Sorge führte, dass es keinen langfristigen Schutz geben könnte.

Doch die US-Forscher sehen in diesem Rückgang keine große Gefahr: Denn die verbleibenden Antikörper seien wirkungsvoller als jene von zu Beginn der Infektion, könnten die Virusvermehrung blockieren und auch rascher in ausreichender Menge vom Immunsystem produziert werden als bei einer Erstinfektion.

Die Studie wurde von der Rockefeller University in New York durchgeführt und ist vorerst nur als Vorabdruck veröffentlicht worden. "Unsere Ergebnisse sind eine sehr gute Nachricht", wird einer der Autoren, Michael Nussenzweig, im The Guardian zitiert. "Die Erwartung ist, dass Menschen in der Lage sein sollten, bei einer Zweitinfektion eine rasche Antikörper-Antwort zu produzieren und in vielen Fällen eine Infektion abzuwehren."

Zwar sei unklar, wie lange das Immungedächtnis anhält, aber möglicherweise könnte es einen gewissen potenziellen Schutz für einige Jahre geben. Das könnte erklären, warum bestätigte Re-Infektionen mit dem Virus bisher so selten berichtet wurden.