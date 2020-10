Corona: Wie lange schützende Antikörper mindestens erhalten bleiben

Noch sind viele Fragen rund um die Immunität nach einer Coronavirus-Infektion offen. Jetzt gibt es aber zuminest einen Hoffnungsschimmer: Laut einer neuen Studie bleiben zumindest bis zu drei Monate nach einer Infektion spezielle Antikörper erhalten, denen ein Schutz vor einer neuerlichen Infektion zugechrieben wird.

Dabei handelt es sich um sogenannte IgG-Antikörper, die direkt an jene Struktur an der Oberfläche des Coronavirus binden - das Spike-Protein, die das Virus zum Andocken an Körperzellen benötigt. Dadurch verhindern diese Antikörper, dass die Viren in Zellen eindringen können.