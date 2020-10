Corona-Maßnahmen: Auf Angst folgt Leichtsinn

Auch aus der YouGov-Umfrage geht hervor, dass in puncto Mund-Nasen-Schutz breite Zustimmung herrscht: In Westeuropa und Nordamerika, wo das Tragen einer Maske vor Corona kein großes Thema war, stieg die Bereitschaft seit April von 27 auf 75 Prozent. In Österreich hatten sich Ende September im Rahmen einer Studie der MedUni Wien 81 Prozent für eine Maskenpflicht in Geschäften und Öffis ausgesprochen, so viele wie am Höhepunkt des Lockdowns.

Eine Einstellung, die sich Suchomel auch beim Thema Händehygiene wünscht. „80 Prozent der ansteckenden Krankheiten werden über die Hände übertragen. Händewaschen sollte uns endlich in Fleisch und Blut übergehen – unabhängig von Corona. Dass es dafür erst eine Pandemie braucht, ist bitter.“