Ab nächster Woche: Eine Corona-Ampel für ganz Europa

Der Unterschied zu allen schon existierenden Corona-Ampeln wie in Österreich: Alle EU-Staaten übergeben ihre Daten nach einheitlichen Kriterien an die EU-Infektionsschutzbehörde (ECDC) in Stockholm. Eine stets aktualisierte Landkarte der Behörde wird dann in vier Farben darauf hinweisen, welche Regionen wie sehr betroffen sind: Grün wird eine Region demnach sein, wenn die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen 14 Tagen unter 25 je 100.000 Einwohner liegt. Zudem muss die Rate der positiv Getesteten an der Testgesamtzahl unter vier Prozent liegen.

Rot ist eine Region mit mehr als 150 Neuinfizierten pro 100.000 oder aber auch mit nur mehr als 50 Neuinfizierten, wenn gleichzeitig die Rate der positiv Getesteten über vier Prozent liegt. Graue Regionen haben zu wenig Daten geliefert.