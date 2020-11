Live ab 9.30 Uhr: Anschober zieht erste Lockdown-Bilanz

Der neue Lockdown hat noch Wirkung entfaltet - die Maßnahmen sind allerdings auch zu kurz in Kraft. Von Mittwoch auf Donnerstag haben sich 7416 Personen neu mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es zur Zeit mehr als 50.000 Infizierte in Österreich. Die Situation in den Spitälern nähert sich langsam der Belastungsgrenze. 407 der 800 für Corona-Patienten reservierten Intensivbetten sind bereits belegt.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Daniela Schmid, die Sprecherin der Corona-Kommission, geben eine Presskonferenz.

Thema ist die "aktuelle Lage und eine erste Bilanz nach dem erneuten Lockdown in Österreich".

Hier ist der LIVESTREAM: