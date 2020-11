Massive Einkommensverluste schon vor zweitem Lockdown

Bei jedem zweiten der betroffenen Haushalte geht das Minus im Börserl auf die Kurzarbeit zurück. Andere Gründe sind der Verlust des Arbeitsplatzes, der Wegfall von Überstunden und schwache Auftragslagen. Die größten Einbußen haben Selbstständige, Arbeiter und Arbeitssuchende.

Regionale Unterschiede

Regional zeigen sich deutliche Unterschiede. Am höchsten ist das durchschnittliche Minus mit 806 Euro in Kärnten, im Burgenland ist es mit 453 Euro am niedrigsten. In den übrigen Bundesländern liegt der Wert zwischen 462 und 618 Euro.

Anteilig trifft es die meisten in Salzburg und Tirol, nämlich je über 40 Prozent der Befragten. Am wenigsten sind es in Wien, nämlich ein Drittel.