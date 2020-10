Österreicher empfinden ihr Einkommen als gerecht

Dank der Kollektivverträge und staatlicher Umverteilungsleistungen ist die Verteilung der verfügbaren Einkommen - also das Einkommen nach Umverteilung - in Österreich im EU-Vergleich "relativ egalitär", sagte AK-Ökonom Markus Marterbauer am Donnerstag vor Journalisten. Etwas ungleicher stellt sich die Verteilung bei den Bruttoeinkommen dar.

Vermögensverteilung

Die stärksten Unterschiede gibt es jedoch bei der Vermögensverteilung, die auch im EU-Vergleich sehr ungleich in Österreich sei. Vor allem Erbschaften seien extrem ungleich verteilt, so Marterbauer.

Das Empfinden der Österreicher zur Einkommens- und Vermögensverteilung deckt sich laut AK - zumindest teilweise - mit diesen Daten. Mehr als die Hälfte der Österreicher (56 Prozent) empfindet ihr eigenes Bruttoeinkommen als gerecht. Im EU-Schnitt sind es dagegen nur knapp 44 Prozent. Einigkeit herrscht zudem zu den niedrigsten Einkommen (unterste 10 Prozent) diese werden von rund 88 Prozent der Befragen als ungerecht niedrig eingestuft.