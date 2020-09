Arbeiterkammer will 45.000 Jobs schaffen

Die Arbeiterkammer will mit ihrer Initiative "Chance 45" für Menschen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, 45.000 Jobs schaffen. Mit einer Jobgarantie soll die Verfestigung der Arbeitslosigkeit etwa bei älteren Arbeitslosen verhindert werden, erklärte AK-Präsidentin Renate Anderl am Sonntag in einer Aussendung. Die Regierung sollte das Modell aufgreifen und umsetzen.