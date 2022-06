7.093 Neuinfektionen + Auch US-Berater Anthony Fauci mit Corona infiziert

Italien hält bis Ende September an der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln fest, an Bord von Flugzeugen fällt die Pflicht dagegen, teilte die Regierung in Rom mit. Damit passt sich Italien an die anderen EU-Länder an. In Krankenhäusern und Pflegeheimen wird man weiterhin einen Mundschutz tragen müssen, sagte Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri in Rom. In Kinos und Theatern sowie bei Sportveranstaltungen in Hallen wird die Mundschutz-Pflicht nicht verlängert. Damit wird Italien fast alle mit der Corona-Pandemie zusammenhängenden Beschränkungen abschaffen. Die Impfpflicht für Bürger und Bürgerinnen im Alter von über 50 Jahren, sowie für das Schulpersonal und das Militär verfällt, bleibt jedoch bis Ende des Jahres für das Gesundheitspersonal erhalten. "Die Maskenpflicht kann fast überall abgeschafft werden, abgesehen von Situationen wie jene in Krankenhäusern, wo Masken wichtig sind, um Ansteckungen zu vermeiden", so Sileri.