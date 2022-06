Biontech-Chef: "Brauchen immer wieder Auffrischungsimpfungen"

Die nächste Corona-Welle kommt bestimmt. Das sind sich Experten sicher. Weniger Einigkeit herrscht bei Fachexperten über den Zeitpunkt: Während etwa Immunologe Andreas Bergthaler alle Optionen offen lässt, sieht Molekularbiologe Ulrich Elling "vermutlich im Juli" einen neuen Höhepunkt an Infektionen auf Österreich zukommen. BA.4 und BA.5 würden den Immunschutz "um ein ganzes Eck" besser umgehen können, somit könnte es im Sommer eine neue Welle geben. Allerdings: Sie werde weit nicht so "dramatisch" ausfallen, wie bereits bekannte Wellen im Herbst oder Winter, so Elling.

Dass eine eventueller Sommer-Peak kleiner ausfallen wird, glaubt auch Biontech-Chef Ugur Sahin. "In Afrika hat man bereits gesehen, dass die BA.5-Welle nicht die Dynamik entfaltet hat, wie es sie bei der ursprünglichen Omikron-Variante gab", sagte Sahin gegenüber dem Handelsblatt.