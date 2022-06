Verderben BA.4 und BA.5 den Sommerurlaub?

Die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 sind bereits in einigen Ländern auf Vormarsch. In Österreich machen sie derzeit etwa nur neun bis zehn Prozent der Neuinfektionen aus. Das könnte sich aber laut einigen Expertinnen und Experten bald ändern. Was das für uns und unsere Sommerpläne bedeutet, wie gefährlich diese Varianten sind und wie gut unsere Impfstoffe davor schützen, erklärt heute Janine Kimpel vom Institut für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck.