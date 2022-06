Corona-bedingter Aderlass bei der Tour de Suisse

Ein böses Erwachen brachte der Morgen vor der fünften Etappe der 85. Tour de Suisse: Nach einem positiven Covid-19-Test zog sich das Team Jumbo-Visma am Donnerstag komplett aus dem Rennen zurück, darunter auch der Amerikaner Sepp Kuss, der in der Gesamtwertung an siebenter Stelle lag. Wen es erwischt hat, teilte die niederländische Équipe nicht mit. Zuletzt hatte das Team einen Doppelsieg beim Critérium du Dauphiné gefeiert (Primoz Roglic vor Jonas Vingegaard). „Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat sich erneut Corona ins Team eingeschlichen“, wie Jumbo-Visma mitteilte.

Damit nicht genug, wurde im Lauf des Vormittags bekannt, dass auch der Brite Adam Yates - Leader bei Ineos - am Morgen positiv getestet wurde, auch der Gesamtzehnte fehlte damit bei der Klettertour im Tessin.

Auch Pernsteiner muss passen

Ebenfalls vergeblich gesucht wurden der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner und der Schweizer Gino Mäder, allerdings aus einem anderen Grund: Die beiden Profis von Bahrain-Victorious leiden an Magen-Darm-Problemen und starker Dehydrierung - angesichts der Hitze in der Schweiz ist da an vieles zu denken, aber nicht an ein Radrennen über 190,1 Kilometer im Tessin von Ambri nach Novazzano mit einem Finale im Hügelland des Mendrisiotto.