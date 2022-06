Tour de Suisse: Daryl Impey holt wichtige Punkte für sein Team

Die Hitzewelle über Westeuropa macht auch vor der Schweiz nicht halt: Thyman Arensman, zuletzt noch Gesamt-18. des Giro d'Italia, stieg am Mittwoch nach 130 der 190,8 Kilometer der vierten Tour-de-Suisse-Etappe von Grenchen nach Brunnen am Vierwaldstättersee vom Rad. Der 22-jährige Niederländer vom Team DSM kam trotz genügend Flüssigkeitszufuhr und Kühlversuchen nicht mit den Temperaturen um 30 Grad zurecht.

Besser erging es einem Südafrikaner: Daryl Impey holte überraschend den Sieg für das leidgeprüfte Team Israel-Premier Tech, dem der Abstieg aus der World Tour droht - ein Erfolg zur rechten Zeit. Und zwar auch für Daryl Impey, der zuletzt 2019 bei der Tour Down Under eine Etappe gewonnen hatte. Zeitgleich auf den Plätzen: der Australier Michael Matthews (Bike Exchange-Jayco) und der Däne Søren Kragh Andersen (DSM), Felix Großschartner verbuchte mit dem sieben Rang einen weiteren Erfolg für Bora-hansgrohe..

Die Gesamtwertung führt weiter der Brite Stephen Williams (Bahrain-Victorious) an, sechs Sekunden vor dem Dänen Andreas Kron (Lotto Soudal) und sieben vor dem walisischen Evergreen Geraint Thomas (36/Ineos), Felix Großschartner liegt an 14. Stelle.

Am Donnerstag geht es im Tessin weiter, nach dem Start in der Eishockey-Hochburg Ambri folgen 190,1 Kilometer durchs Hügelland im Mendrisiotto bis zum Ziel in Novazzano.