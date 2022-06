Der Rapid-Plan: Neun Zugänge und ein freier Legionärsplatz

Ob der Alternativkandidat der Hütteldorfer für rechts hinten besser oder schlechter ist, wird sich zeigen. Es wäre jedenfalls keine Überraschung, wenn die Suche nach dem Stojkovic-Nachfolger auf dem Balkan endet.

Damit wäre der fünfte Legionärsplatz vergeben – nach „Rückkehrer“ Druijf, den Neuzugängen Pejic und Kühn sowie dem hochgezogenen Rapid-II-Flügel Savic. (Petrovic wird ja nach seinem Kreuzbandriss erst 2023 wieder spielen.)

Kitagawas Abschied

Keine Rolle mehr spielt Koya Kitagawa, der in seine Heimat gereist ist. Der Japaner leidet selbst am meisten darunter, dass er in drei Jahren die hohen Erwartungen bei Rapid nicht erfüllen konnte und will ein Jahr vor seinem Vertragsende in der J1 League einen Neustart wagen.