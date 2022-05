Forderung für Vorbereitungen auf erneuten Lockdown im Herbst

Kaum hat sich die Lage beruhigt, werden schon wieder mahnende Stimmen laut, die vor einem erneuten Corona-Ausbruch im Herbst warnen. Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery spricht im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ über einen bundesweiten Anti-Corona-Plan für Deutschland inklusive Lockdown-Option für den Herbst.

Für Österreich hat Gesundheitsminister Johannes Rauch bereits vor einigen Wochen seinen Plan für den Herbst vorgestellt. Der so genannte Variantenmanagementplan soll uns davor bewahren, den Herbst erneut zu verschlafen. Vier Szenarien von harmlos bis gefährlich soll der Plan berücksichtigen. Auch die Impfpflicht ist noch nicht vom Tisch.

Für Deutschland fordert Montgomery: „Gesundheitsminister Karl Lauterbach muss das Infektionsschutzgesetz anpassen, damit Eindämmungsmaßnahmen eingeführt werden können, wenn die Lage ernst wird, und zwar bundesweit einheitlich.“

Für den Ernstfall Lockdown gesetzlich verankern

Als „Ultima Ratio“ müsse im angepassten Infektionsschutzgesetz „auch die Möglichkeit zu einem Lockdown verankert werden“, sagte Montgomery. „Es wäre fahrlässig, dieses Instrument nicht in den Werkzeugkasten zu legen, auch wenn wir alles unternehmen müssen, damit wir es nie wieder rausholen brauchen.“ Weitere Instrumente reichten „von der Pflicht zum Maskentragen im öffentlichen Raum bis hin zu Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen“.

Einen Lockdown oder lockdownähnliche Maßnahmen in Österreich sieht der Variantenmanagementplan von Gesundheitsminister Rauch in den Szenarien drei und vier vor.

Szenario 3: Die Annahme lautet, dass es noch jahrelang zu Ausbrüchen immer neuer Varianten, die wieder zu mehr schweren Erkrankungen und Hospitalisierungen führen. Zugleich wird angenommen, dass aktualisierte Impfstoffe weiterhin einen guten Schutz gegen die meisten schweren Verläufe bieten, sodass eine Überlastung des Gesundheitssystems vorwiegend vom Immunitätsstatus der Bevölkerung (geimpft, genesen) abhängt. Folge: Die immer neuen Wellen führen zu "weitreichenden Einschränkungen" des gesellschaftlichen und sozialen Lebens.

Szenario 4: geht schließlich von der Horrorannahme aus: Was kommt, ist so ansteckend wie Omikron und noch gefährlicher als Delta, hebelt womöglich den Impfschutz aus und verstärkt so die Dynamik der Pandemie zusätzlich. Folge: "starke Einschränkungen" im Alltag.

Corona-Zahlen steigen vielerorts wieder

Montgomery verwies auch darauf, dass die Corona-Zahlen in vielen Teilen der Welt schon wieder steigen. Zwar seien anders als in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen geimpft oder genesen, aber: „Wir sind noch nicht durch mit der Corona-Pandemie!“