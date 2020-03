Das sind die Nominierten für die KURIER ROMY 2020

Die Auswahl der Nominierten traf eine Jury aus Fachjournalisten, die in den vergangenen Wochen mehrfach getagt und viele Stunden an TV- und Film-Material gesichtet hat. Ihre Mitglieder kommen von verschiedenen Medien: KURIER-ROMY-Gründer Rudolf John (Jury-Vorsitz Publikumspreise und Akademiepreise), Julia Pühringer (tele, Skip), Angelika Hager (Ressortleiterin Gesellschaft bei profil), Martin Wurnitsch (stv. Chefredakteur Horizont und vormals tv-media), Horst-Günther Fiedler (Chefredaktion von tv-media), Johannes Bruckenberger (Chefredakteur APA), Isabella Leitenmüller-Wallnöfer (Die Presse), Dietmar Pribil (Leitung kurier.tv) sowie Christoph Silber ( KURIER, Ressort Kultur & Medien).

Große Gala im TV

ie feierliche Verleihung der 31. KURIER ROMY findet am 18. April im festlichen Rahmen der Wiener Hofburg statt. Die Live-Übertragung auf ORF 2 startet wie gewohnt um 21.10 Uhr.

Der Kultursender 3Sat zeigt die glanzvolle Gala live zeitversetzt am Sonntagvormittag und bringt so den österreichischen Film- und Fernsehpreis nach Deutschland und in die Schweiz. Am Tag davor gibt es um 21.20 Uhr in ORF 2 in einem "Seitenblicke spezial" die Highlights der Preise, die die ROMY-Akademie vergibt. Der ORF wird überdies eine Vielzahl an Filmen und Serien mit Nominierten ins Programm rücken.