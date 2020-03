Strauss ist mehrfach ausgezeichnet: Bei der Diagonale 2008 erhielt sie den Spezialpreis als beste Schauspielerin. 2010 bekam sie ihre erste KURIER ROMY als beste Seriendarstellerin, 2011 folgte ihre zweite KURIER ROMY, diesmal als beliebteste Schauspielerin. 2012 erhielt sie den österreichischen Filmpreis für ihre Darstellung in Elisabeth Scharangs "Vielleicht in einem anderen Leben". 2016 folgte erneute eine ROMY für „Meine fremde Frau“.

Für ihre Rolle in Mirjam Ungers Spielfilm "Maikäfer flieg!" nach Christine Nöstlingers gleichnamigem Roman, der die Diagonale'16 eröffnete, wurde Ursula Strauss abermals mit dem Schauspielpreis bedacht. 2016 verkörperte sie zudem auch noch die Anna Sacher im Fernsehzweiteiler "Das Sacher".

Kürzlich wurde bekannt, dass die Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin bei der Diagonale den Großen Schauspielpreis erhalten wird. Strauss wird den Preis am 24. März in der Grazer Helmut-List-Halle persönlich entgegennehmen. Ausgezeichnet wird sie "für ihr über die Maßen beständiges und hochgradig vielfältiges Wirken", wie es in der Aussendung des Festivals hieß.

Präsidentin

Im Herbst 2012 übernahm sie die Leitung des Kulturfestivals "Echtzeit" in der Wachau. Als Präsidentin der Österreichischen Filmakademie engagiert sie sich überdies für die heimische Filmszene.Seit 2013 steht Strauss gemeinsam mit Stefan Ruzowitzky der Akademie des österreichischen Films als Präsidentin vor. Die 2009 gegründete Akademie hat es sich zum Ziel gesetzt, die Leistungen der heimischen Filmbranche zu fördern und entsprechend zu würdigen sowie deren Anliegen zu kommunizieren und mitzutragen. Mit "Wachau in Echtzeit" kuratiert Strauss seit 2012 ihr eigenes Festival in und rund ihre Heimatstadt Melk, wo sie 1974 geboren wurde.

Die 45-Jährige ist bei der heurigen ROMY-Verleihung in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe" nominiert. Ob sich Ursula Strauss bei der ROMY-Verleihung am 18. April in der Wiener Hofburg ihre bereits fünfte ROMY sichern kann, können Sie entscheiden. Voten Sie für Ihre persönliche Favoritin.