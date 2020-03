Musik stand schon am Anfang ihrer medialen Karriere. Musik – jene von Udo Jürgens - ist es auch, die der Schauspielerin Heike Makatsch heuer die Nominierung für die ROMY bringt. Als erfolgsverwöhnte Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg, die ihre Katharsis erlebt, berührt und unterhält sie in "Ich war noch niemals in New York" gleichermaßen. Die überzeugende schauspielerische Leistung in der inhaltlich aufgepeppten Musical-Verfilmung garniert Makatsch mit überraschenden Gesangs- und Tanzkünsten. On Top gibt es noch eine Szene, in der sie mit Moritz Bleibtreu in der Kiste landet – Screwball-Comedy vom Feinsten.

Heute ist die 48-Jährige eine anerkannte Charakterschauspielerin. Der Weg dorthin begann beim Musiksender Viva, wo sie als Schwarm von vielen Anfang der 1990er Jahre neben Stefan Raab zu den gefeierten Zugpferden des deutschsprachigen Musikfernsehens gehörte. Musik liegt ihr dementsprechend im Blut, was später in Filmen zu tragen kam ("Almost Heaven", "Hilde").

Der Umstieg ins Schauspielfach gelang Makatsch mit Detlev Bucks Erfolgskomödie "Männerpension" 1996 an der Seite von Til Schweiger und Marie Bäumer, wofür es für den Jungstar gleich die ersten Auszeichnungen regnete. In diesem Jahr begann auch ihre Beziehung mit dem späteren James Bond, Daniel Craig, die bis 2004 dauern sollte.