Harald Windisch

Ganz anders gestrickt ist Karl Czerny-Hohenburg. Als Tilias Mann in „Walking on Sunshine“ gastiert Windisch in den österreichischen Wohnzimmern – seine erste Serie übrigens.

Geboren 1966, absolvierte er die Schauspielausbildung am Innsbrucker Kellertheater und spielte früh in freien Produktionen in Wien und Innsbruck und dann am Volkstheater München bei Ruth Drexel. Ein Fix-Engagement lehnte er ab und er nahm sich eine Auszeit.

Weitere Stationen waren u. a. Tiroler Landestheater, Bregenzer Festspiele, Berliner Ensemble und die Josefstadt.

Zuletzt spielte der Innsbrucker vor allem aber fürs Fernsehen und Kino (Auswahl): „Der stille Berg“, „Vals“, „Das Team“, „Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe“, „Das Wunder von Wörgl“ und „ Vienna Blood“.