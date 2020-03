Ein verunglücktes Urlaubsvideo hat ihn ins Rampenlicht befördert: Tobias Pötzelsberger, bis dahin ein recht unbekannter Moderator jener "ZiB"-Ausgaben, die sich untertags vor einem breiten Publikum verstecken, stand am 18. Mai 2019 am Dienstplan, als das Ibiza-Video die Republik erschütterte. Gebannt saßen die Österreicherinnen und Österreicher vor den Fernsehschirmen, auf denen es live die Regierung zerbröselte, weil Unbekannte eine Villa in Ibiza verwanzt und mit Kameras präpariert hatten. In diesem Setting hatte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache allzu offen über seine Vorstellungen geplaudert, wie man mit Medien und öffentlichen Geldern umzugehen gedenke.

Stundenlang am Schirm