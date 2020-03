Sie überzeugt als heroinsüchtige Mutter im Drama "Die beste aller Welten", als polnische Altenpflegerin in der RTL-Serie "Magda macht das schon" und seit dem Vorjahr auch in Uniform: Im " Polizeiruf 110" gibt die gebürtige Salzburgerin Verena Altenberger die Ermittlerin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff. Ihr erster Einsatz: Ein ungewöhnlicher Fall, der die Polizistin in eine düstere Traumwelt entführte. Altenberger sicherte ihr gelungenes Spiel in „Der Ort, von dem die Wolken kommen“ eine ROMY-Nominierung in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe".

Altenberger ist heute einer der gefragtesten österreichischen Schauspielerinnen. Dabei begann ihre Karriere mit einer Enttäuschung: Mit 18 bewarb sie sich am Max-Reinhardt-Seminar und wurde abgelehnt. Den Text aus dem Reclam-Heft abzulesen, war den Juroren zu wenig. Also versuchte sie es am Konservatorium, und das schloss sie 2015 ab. Daneben war Altenberger, die viele Sprachen spricht und auch über Grundkenntnisse in Jiddisch und Türkisch verfügt - sogar bei einer Statisten-Agentur gemeldet, denn der Berufswunsch Schauspielerin war immer irgendwie da.