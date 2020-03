August Diehl

Noch während der Ausbildung bekam er seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm: In "23" war Diehl als Hacker zu sehen. Es folgten Filme wie "Wer wenn nicht wir", "Was nützt die Liebe in Gedanken" und "Die Fälscher". Die Rolle als SS-Offizier in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" verhalf ihm 2008 zum internationalen Durchbruch. In " Salt" gab er Angelina Jolies Ehemann, 2017 war er als junger Karl Marx in den Kinos.

Früh feierte Diehl auch erste Theatererfolge. Ab der Spielzeit 2013/14 war er Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, spielte dort u. a. den Hamlet (für den er 2014 auch den Nestroypreis bekam) und sorgte bei den Salzburger Festspielen als Prinz von Homburg für Furore.

Das Fernsehen reizte Diehl lange Zeit nicht, was sich mit dem Aufkommen moderner Serien jedoch ändern sollte. In "Close to the Enemy" (2016) übernahm er seine erste Serienrolle, es folgte die deutsche Produktion "Parfum". 2019 verkörperte Diehl in "Die neue Zeit" Walter Gropius, den Gründer der legendären Kunstschule Bauhaus: als jungen Direktor, der eine Affäre mit einer Studentin hat, und als gealterten Architekten, der in einem Interview auf sein Leben zurückblickt. Für die gelungene Darstellung ist Diehl in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler in einer Serie/Reihe" für eine ROMY nominiert.