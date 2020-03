Fritz Karl

Eindimensional war auch nicht Fritz Karls Weg zum Schauspiel: Das vormalige Mitglied der Sängerknaben brach das Gymnasium ab, schaffte es aufs renommierte Max-Reinhardt-Seminar in Wien, das er aber vorzeitig verließ. Es folgten Jahre bei freien Gruppen in Wien und schließlich Engagements am Volkstheater und an der Josefstadt, wo er immer wieder umjubelte Gastspiele gibt. 1988 besetzte ihn Regisseur Dieter Berner erstmals fürs Fernsehen in der Arbeitersaga "Die Verlockung". Houchang Allahyris "Höhenangst" brachte ihm 1995 den Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsschauspieler ein. Seinen Durchbruch beim breiten Publikum feierte Karl als Sebastian Reidinger an der Seite von Christiane Hörbiger in " Julia - eine ungewöhnliche Frau".