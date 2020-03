Da spielt Harald Krassnitzer 20 Jahre lang und mehrfach, auch mit ROMYs, preisgekrönt den „Tatort“-Kommissar Moritz Eisner. Und just im Jubiläumsjahr der Reihe wird er als Krimineller für den österreichischen Film- und Fernsehpreis nominiert. Statt Kopfschütteln folgt an dieser Stelle Kopfnicken der ROMY-Jury. Denn was Krassnitzer als Bombenleger in der Folge „Mörderisches Spiel“ der ServusTV-Reihe „Meiberger“ abliefert, ist allererste Güte. Als scheinbar skrupelloser Kerl gibt er dem Gerichtspsychologen im wahrsten Sinn des Wortes Rätsel auf. Der Kampf des Täters mit sich selbst findet im Gesicht statt – schauspielerisch eine Bombenleistung.