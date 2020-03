Stefanie Reinsperger

Reinsperger wurde 1988 in Baden bei Wien geboren und wuchs mit Diplomateneltern teilweise in London und Belgrad auf. Nach dem Studium am Reinhardt-Seminar hat sie im Burg- und daraufhin im Volkstheater gespielt - und zahlreiche Preise eingeheimst. So wurde Reinsperger 2015 als erste sowohl als „Beste Schauspielerin“ als auch als „Nachwuchsschauspielerin des Jahres“ durch die Fachzeitschrift Theater heute ausgezeichnet - für die beiden Burgtheater-Produktionen „Die lächerliche Finsternis“ und „Die Unverheiratete“.

Vor der Kamera stand Reinsperger etwa für David Schalkos Spielfilm „Wie man leben soll“ und in seiner Fernsehserie „Braunschlag“ (2011), für den Kinofilm „Schossgebete“ (2013, Regie: Sönke Wortmann) oder „Licht“ (2016, Regie: Barbara Albert). Auch in einer Episodenhauptrolle in der Fernsehserie „Schnell ermittelt“ war sie zu sehen.