"Das dunkle Paradies": Callgirl, Machtmissbrauch und Outing

Die Kamerafahrt zu Beginn des Landkrimis ist ein Augenschmaus: Auf einer Länge von 3 Minuten und 40 Sekunden ist – zumindest für den Laien – kein einziger Schnitt zu erkennen. Ein Intro wie aus einem Guss. Zuerst gleitet man über den See in Richtung Uferpromenade, von dort geht es direkt in die Lobby eines Hotels, raus auf die Straße und rein ins Geschehen. Aus Nacht wird Tag. Und plötzlich schwimmt da eine Leiche im Zeller See.

„Diesen Anfang wollte ich unbedingt realisieren, obwohl es seitens der Produzenten und Redakteure anfangs große Zweifel gab: Sie waren skeptisch, ob wir das hinbekommen; meinten, es wäre zu aufwendig und würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Regisseurin Catalina Molina im KURIER-Interview. Bei diesen langen Kamerafahrten kommt es auf das richtige Timing an – da muss von der Kameraführung bis zum Licht alles genau geplant und vorbereitet werden. „Klar ist das eine Herausforderung, aber sie haben mir vertraut – und jetzt sind alle mit dem Ergebnis zufrieden“, freut sich Molina.