Karl Markovics

Der gebürtige Wiener ist ein Ausnahme-Künstler – ob Film, Fernsehen oder Bühne. Der Sohn einer Verkäuferin und eines Buschauffeurs schaffte es nicht ans Reinhardt-Seminar, aber ans Serapionstheater (1982). 1987 wechselte er zum Wiener Ensemble. Seine erste kleine Filmrolle übernahm er in „Hund und Katz“ von Michael Sturminger. Neben Julia Stemberger in Houchang Allahyaris Politsatire „Geboren in Absurdistan“ konnte er erstmals in einer Hauptrolle sein Können zeigen.

Dem breiten Publikum wurde Markovics mit „Kommissar Rex“ (ab 1994) und dem Spin-off „Stockinger“ bekannt, das er trotz großem Erfolg nach einer Staffel beendete. Später spielte er u. a. in Elisabeth Scharangs mit der ROMY bedachten Spiegelgrund-Drama „Mein Mörder“ (2005) und „ Franz Fuchs - Ein Patriot“, wofür er 2008 für einen Emmy in der Kategorie „Bester Schauspieler“ nominiert wurde. Im gleichen Jahr gab es dann den Oscar für Stefan Ruzowitzkys „Die Fälscher“. Das ebnete den Weg auch zu internationalen Produktionen wie „Süskind“ oder „Grand Budapest Hotel“.

Regelmäßig trat und tritt er auch auf der Bühne (Volkstheater, Josefstadt) auf und führt auch dort Regie. Bei den Bregenzer Festspielen 2018 inszenierte er die Uraufführung der Oper "Das Jagdgewehr" des Komponisten Thomas Larcher und gab damit sein Debüt als Opernregisseur.

Markovics ist vielfach preisgekrönt, darunter finden sich auch ROMYs.

Er war Gründungspräsident der Akademie des österreichischen Films.