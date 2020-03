Barbara Karlich

Karlich ist gebürtige Burgenländerin und ist ihrer Heimat nach einem kurzen Studienaufenthalt in Wien weiter treu geblieben - sie wohnt in ihrem Heimatort Trausdorf. Auch ihre Karriere startete im Burgenland: Ein Volontariat im ORF-Landesstudio, wo so noch heute eine Buchsendung moderiert, brachte erste journalistische Erfahrungen, danach arbeitete sie in verschiedenen Werbeagenturen und war als Journalistin im Wirtschaftsbereich tätig. 1996 startete sie ihre eigentliche Karriere beim Radio, wo sie unter anderem beim Privatsender RTL-Wien durch die tägliche Morgenshow " Barbarella und die Morgencrew" bekannt wurde. 1999 holte sie die damalige Intendantin und jetztige Programm-Direktorin Kathrin Zechner zum ORF. Der Rest ist heimische Fernsehgeschichte.