Brigitte Hobmeier

Ihre eigentliche Heimat ist aber die Bühne. Ab 2005 ist sie Ensemble-Mitglied an den Münchner Kammerspielen, von dem sie sich 2017 mit Stemanns Inszenierung von Tschechows „Der Kirschgarten“ verabschiedet. Sie gastiert dort aber weiterhin, wie auch am Residenztheater (derzeit mit Maxim Gorkis „Sommergäste“). Sie spielte u. a. die Gudrun Elisabeth in Elfriede Jelineks » Ulrike Maria Stuart« (Regie: Jossi Wieler, 2007) sowie in der Hauptrolle in Herbert Achternbuschs »Susn« (Regie: Thomas Ostermeier, 2009), das immer noch an den Kammerspielen läuft. Von 2013 bis 2015 war sie die Buhlschaft im Salzburger „Jedermann“.

In den vergangenen Jahren wirkte Hobmeier auch häufiger in Kino- und Fernsehproduktionen mit, u.a. in mehreren »Tatort«-Folgen sowie in den Kinofilmen »Tannöd« (Regie: Bettina Oberli, 2009) und »Orange« (Regie: Marcus H. Rosenmüller, 2011) oder auch in David Schalkos „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. Derzeit steht sie für die Historien-Serie „ Oktoberfest 1900“ vor der Kamera.

Die Schauspielerin wurde mehrfach sowohl für ihre Leistungen auf der Bühne sowie in Film und Fernsehen ausgezeichnet.