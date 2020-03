Steile Karriere

Sie wechselte ans Max Reinhardt-Seminar in Wien und wurde gleich nach dem Abschluss im Jahr 2013 als Ensemblemitglied am Residenztheater München engagiert. Nebenbei übernahm Pachner erste Filmrollen, erste Auszeichnungen gingen damit einher. Im Jahr 2017 wurde sie für den Film „ Egon Schiele: Tod und Mädchen“ mit dem Österreichischen Filmpreis sowie der KURIER ROMY als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet.

Zwei Jahre später übernahm Valerie Pachner eine Hauptrolle in Marie Kreutzers „Der Boden unter den Füßen“. Für ihre Darstellung einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin erhielt sie u. a. den Deutschen Schauspielpreis; der Film wiederum schaffte es von der Diagonale in Graz bis in die US-amerikanischen Kinos und wurde von Vanity Fair als einer der besten Filme 2019 ausgewählt. Zuletzt war Pachner in „Ein verborgenes Leben“ von Terrence Malick („Der schmale Grat“) zu erleben. Das Casting dafür hatte noch vor " Schiele" stattgefunden. Gut Ding braucht eben Weile.