Journalistin, Moderatorin, Info-Chefin von Puls4 und nun auch von Puls24: Corinna Milborn ist das Rückgrat der Information bei der österreichischen Privatsender-Gruppe mit deutscher Mutter. Dort leistet man sich nun mit Puls24 einen eigenen Sender, auf dem nicht einfach nur gequasselt wird, sondern Information tatsächlich großgeschrieben ist.

Das ist mit das Verdienst von Milborn, die auch mit ihrem Namen dort für anspruchsvolle Einzelinterviews bürgt (Mo., 21 Uhr) und dabei auch über den Tellerrand der heimischen Innenpolitik blickt. Im Hauptsender Puls4 ist die Debattensendung „Pro & Contra“ ohnehin ein Pflichttermin für Politik-Interessierte. In Wahlkampfzeiten - wie in den vergangenen Jahren fast ständig - steigt die Politikwissenschaftlerin in die Arena – gern allein, aber auch mit Kollegen anderer Privatsender.

Abseits des Fernsehens ist die 47-Jährige ebenso ein wesentlicher Player in den sozialen Medien und sorgt damit auch für Schlagzeilen. Auf Twitter verknüpfte sie jüngst die Sperre von Manchester City für die Champions League nach Verstößen gegen das Financial Fairplay mit Wahlkampfkostenüberschreitungen hierzulande.