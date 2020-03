Aufgrund der Konkurrenz durch die „Zeit im Bild" haben das viele für ein unmögliches Projekt gehalten. Aber Andreas Moravec hat es mit der Vorabend-Show „ Quizmaster“ bei ServusTV zu erstaunlicher Reichweite gebracht - wovon andere im Quizsegment in Österreich nur träumen können. Am 20. Jänner konnte er 223.000 Seher begrüßen, sein bisheriger Bestwert. Dieser Erfolg - „ Quizmaster“ wächst kontinuierlich weiter - ist hart erarbeitet.

1982 in Wien geboren, verlief der Karriereweg des in Klosterneuburg wohnhaften TV-Moderators nicht von Anfang an geradlinig: den Abschluss an einer HAK habe er vorrangig der Hartnäckigkeit seiner Eltern zu verdanken. Er selbst hätte, wie er rückblickend meint, die Schule „am liebsten geschmissen“. An der nächsten Haltestelle verweilte er nur kurzfristig, denn den väterlichen Kinderbuchverlag zu übernehmen war für Andreas Moravec nach einigen Schnuppermonaten keine zukunftsträchtige Option.

Pizza für alle